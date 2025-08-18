Spectaculaire incendie à Vénissieux : un appartement soufflé par une explosion, son occupant retrouvé mort - DR

L'explosion a réveillé tout le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3h30, un appartement d'un immeuble de l'avenue de la Division Leclerc a été soufflé par une explosion. Un incendie s'est ensuite déclaré sur place. La puissance de l'explosion a projeté dans la rue de nombreux débris.

Une quinzaine de riverains ont été pris en charge par les secours après avoir inhalé des fumées.

Lorsque les pompiers sont entrés dans l'appartement touché, ils ont découvert le corps calciné de l'occupant des lieux.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'explosion. Il s'agirait d'une bonbonne de gaz selon les premiers éléments recueillis sur place.