L'OL lance sa saison avec une victoire à Lens ! - DR OL

L’Olympique lyonnais a lancé sa saison de Ligue 1 ce samedi après-midi par une victoire précieuse mais laborieuse sur la pelouse du RC Lens (0-1).

Les hommes de Paulo Fonseca, encore en rodage, ont fait preuve d’efficacité au bon moment pour repartir du Nord avec trois points.

Avec un onze sans surprise, conforme aux choix effectués durant la préparation, l’entraîneur lyonnais a confié les clés du jeu à Corentin Tolisso, épaulé par Tyler Morton et Tanner Tessmann au milieu. En attaque, Georges Mikautadze a pesé par son placement et ses appels, mais a parfois manqué de tranchant dans ses frappes.

L’OL s’est procuré plusieurs opportunités, notamment à la 13e minute avec une frappe inspirée de Tolisso, sortie par le portier lensois. Mais les pertes de balle répétées de Saël Kumbedi, Ainsley Maitland-Niles et Morton ont souvent relancé les Sang et Or.

Heureusement pour Lyon, Rémy Descamps et Clinton Mata se sont montrés décisifs avant la pause pour préserver le score. Et dans le temps additionnel de la première période, Malick Fofana profitait d’un contre supersonique pour servir Mikautadze, buteur opportuniste (0-1, 45e+3).

⚽️ Georges Mikautadze ouvre le score contre Lens !

💥 Bien servi par Malick Fofana, le Géorgien conclut en bout de course !#Action pic.twitter.com/UmjAIBZVIP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 16, 2025

Au retour des vestiaires, Descamps confirmait sa solidité, notamment sur une claquette réflexe à la 56e devant Andy Diouf. Malgré l’entrée énergique de Florian Thauvin, Lens ne parvenait pas à faire plier un bloc lyonnais mieux organisé qu’en début de rencontre.

Grâce à ce succès étriqué, l’OL démarre son championnat en prenant provisoirement la tête du classement. Les Rhodaniens accueilleront le FC Metz samedi prochain à 21h05 au Groupama Stadium pour confirmer ce premier résultat positif.