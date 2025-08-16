Lyon : un ancien élu RN attaqué dans le 6e arrondissement, sa chaîne arrachée par un voleur

Une nouvelle figure politique locale a été la cible d’une agression à Lyon.

Après Gérard Vollory, ancien candidat RN aux législatives pris à partie dans le métro de la Guillotière, c’est Michel Dulac, fleuriste et ancien conseiller régional, qui a été victime d’un vol avec violence ce jeudi.

Les faits se sont produits en pleine journée, avenue Maréchal de Saxe, dans le 6ᵉ arrondissement. Âgé de 82 ans, Michel Dulac s’est vu arracher sa chaîne par un individu qui a aussitôt pris la fuite. La police est intervenue sur place, mais on ignore si l’agresseur a pu être identifié. La victime, quant à elle, a confirmé avoir déposé plainte.

"Ce triste événement confirme que notre ville est devenue un terrain de chasse pour des malfaiteurs ciblant en priorité les plus vulnérables. La violence n’épargne personne, il est urgent d’en prendre conscience", a réagi Michel Dulac.

Fondateur du mouvement Spartacus, il a annoncé ces dernières semaines son intention de présenter des listes aux municipales et aux élections métropolitaines de 2026. L’ancien proche du RN, avec lequel il a rompu après des tensions avec la députée Tiffany Joncour, entend désormais peser sur l’avenir politique lyonnais.