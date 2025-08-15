OL : Nemanja Matic fait ses valises

Il avait été l'un des artisans majeurs de la remontada au classement en 2024.

Nemanja Matic et l'OL ont trouvé un accord à l'amiable pour la résiliation de son contrat qui courait encore jusqu'à juin 2026.

A 37 ans, le milieu de terrain serbe était sorti des plans de Paulo Fonseca, qui ne comptait plus sur lui.

Cela permet également de se séparer du 2e plus gros salaire du vestiaire, derrière Corentin Tolisso.

"L’Olympique Lyonnais tient à remercier sincèrement Nemanja pour son engagement et son professionnalisme tout au long de son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", indique le club dans un communiqué.

Nemanja Matic s'était récemment fait remarquer par des polémiques. Outre sa brouille avec Paulo Fonseca qui ne l'avait pas fait jouer contre son ancien club de Manchester United en Ligue Europa, il avait été suspendu 2 matchs par la Ligue après avoir caché le drapeau arc-en-ciel du logo rajouté à son maillot à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie dans le sport.