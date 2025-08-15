Rhône : un homme interpellé pour plusieurs incendies volontaires près de Brignais

Et ce, pour éteindre de petits feux de végétation, souvent déclenchés le long de la rivière Garon.
Alertée par la multiplication de ces sinistres, la gendarmerie a ouvert une enquête et réussi à identifier un suspect.
Âgé de 58 ans et domicilié dans le secteur, l’homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Il a reconnu être à l’origine de ces incendies.
S’il a été remis en liberté, il devra prochainement comparaître devant la justice pour répondre de ses actes. Aucun blessé ni dégâts majeurs ne sont à déplorer, mais les feux ont mobilisé à chaque fois d’importants moyens afin d’éviter toute propagation, particulièrement risquée en plein été.