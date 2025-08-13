Non-titulaire du permis de conduire, un ado de Vaulx-en-Velin pincé à 200km/h sur l'autoroute

Il avait trop chaud.

C'est en tout cas l'excuse qu'il a servi aux gendarmes qui l'ont contrôlé à Saint-Quentin-Fallavier. Cet adolescent de 16 ans originaire de Vaulx-en-Velin a été intercepté sur l'A43 alors qu'il roulait à 198km/h au lieu des 130 autorisés. Non titulaire du permis de conduire, il avait réussi à se procurer une voiture pour pouvoir se rendre au lac d'Aiguebelette en Savoie !

Face aux militaires, il a expliqué qu'il était pressé d'arriver, d'où sa vitesse excessive. Quant à l'absence de permis, il a maintenu qu'il savait conduire puisqu'il réalisait actuellement la conduite accompagnée.

Son véhicule a été saisi et remis à la fourrière. L'adolescent a été reconduit à Vaulx-en-Velin et sera jugé en octobre.