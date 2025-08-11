Canicule : la piscine municipale de Caluire ouverte gratuitement aux habitants

Face à l’épisode de vigilance rouge canicule, la ville de Caluire-et-Cuire met en place une mesure exceptionnelle pour aider ses habitants à se rafraîchir.

Le maire, Bastien Joint, a annoncé l’ouverture gratuite de la piscine municipale Isabelle Jouffroy (avenue Élie Vignal) à compter de ce mardi. Les Caluirards munis d’un justificatif de domicile, ainsi que les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, pourront y accéder sans frais.

L’équipement sera accessible tous les jours de 10h à 19h et cette gratuité restera en vigueur aussi longtemps que durera l’alerte rouge.

"Notre priorité est de protéger la santé de tous et de proposer des solutions concrètes et immédiates pour affronter cette canicule", précise Bastien Joint dans un communiqué.

Cette mesure n'est pas nouvelle dans l'agglomération. Depuis jeudi dernier, la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite a également rendu sa piscine municipale gratuite d'accès aux habitants.