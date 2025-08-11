Canicule : le Rhône en vigilance rouge, restrictions et mesures renforcées

Ce lundi après-midi, Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance rouge canicule, face à une nouvelle montée des températures.

Le mercure devrait atteindre 41 °C mardi et mercredi, avec des conditions extrêmes attendues sur l’ensemble du territoire.

Pour limiter les risques, la préfecture du Rhône a annoncé plusieurs mesures immédiates. Dans la Métropole de Lyon, tous les chantiers BTP en extérieur sont suspendus de 12h à 22h jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, aucune manifestation publique – qu’elle soit revendicative, culturelle, cultuelle, sportive ou commémorative – ne pourra se tenir en extérieur ou dans des lieux non climatisés entre 12h et 20h.

Les autorités rappellent que la chaleur peut avoir un impact rapide sur la santé, dès les premiers niveaux de vigilance. Les personnes âgées, les malades chroniques, les enfants en bas âge et les personnes isolées sont particulièrement exposés, avec des risques de déshydratation, coups de chaleur ou aggravation de pathologies existantes. Les effets peuvent aussi se manifester de façon différée, entraînant une fatigue inhabituelle.

Les services de l’État invitent la population à éviter les expositions prolongées, à s’hydrater régulièrement et à rester dans des espaces frais ou climatisés autant que possible.

Canicule : les bons réflexes à adopter

• Restez au frais : privilégiez les pièces ombragées, ventilées ou climatisées.

• Hydratez-vous régulièrement : buvez de l’eau plusieurs fois par jour, même sans soif.

• Adaptez vos activités : évitez les efforts physiques aux heures les plus chaudes (12h-20h).

• Protégez-vous : portez des vêtements légers, amples et clairs, ainsi qu’un chapeau.

• Soyez vigilant pour les plus fragiles : enfants, personnes âgées, malades chroniques ou isolées. Prenez régulièrement de leurs nouvelles.

• Rafraîchissez-vous : douches ou linges humides sur le corps plusieurs fois par jour.

• Ne laissez jamais une personne vulnérable ou un animal seul dans un véhicule.

📞 En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez immédiatement le 15.