Face à Getafe, l'OL s'est fait bouger mais gagne avant la reprise de la Ligue 1

Pour son ultime match amical avant la reprise de la Ligue 1, l’Olympique lyonnais s’est imposé 2-1 face à Getafe samedi soir à Bourgoin-Jallieu. Un succès acquis sur deux penalties, dans une rencontre brouillonne marquée par l’agressivité adverse et quelques prestations individuelles décevantes.

À la 23e minute, Khalis Merah obtenait un penalty que Georges Mikautadze transformait en deux temps (1-0). Getafe égalisait à la 39e sur un penalty de Luis Milla, après une faute de Moussa Niakhaté. L’histoire se répétait à la 62e : Mikautadze provoquait un nouveau penalty et l’expulsion de Djené, laissant cette fois Ainsley Maitland-Niles conclure (2-1).

Si la victoire est là, l’absence de Corentin Tolisso a désorganisé le jeu, Tyler Morton est resté discret et Niakhaté a vécu une soirée cauchemar.

L’OL boucle sa préparation estivale avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Paulo Fonseca dispose désormais d’une semaine pour ajuster ses choix avant le déplacement à Lens samedi prochain (17h), en ouverture du championnat.