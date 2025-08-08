Vénissieux : deux enfants abandonnés errent pendant des jours dans la rue

C'est un été cruel que sont amenés à vivre ces deux enfants âgés de 6 et 2 ans.

Cette fillette et son petit frère ont été lâchement abandonnés par leurs parents et ont vécu plusieurs jours dans la rue à Vénissieux avant d'être récupérés par des habitants comme le révèle LyonMag.

Très affaiblis, notamment après avoir été passés à tabac par des adolescentes des Minguettes, les enfants ont été remis à la police municipale.

Une enquête devra permettre de les identifier pour tenter de retrouver leurs parents et comprendre ce qui a motivé ces derniers à les abandonner en plein mois d'août.