Le Rhône et Lyon en vigilance orange canicule : le mercure va dépasser les 35°C !

Après un mois de juillet morose, l'été repart de plus belle.

Ce vendredi, cinq départements entreront en vigilance orange canicule. Il s'agit du Rhône, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Le début d'évènement, à savoir un mercure qui risque de grimper jusqu'à 35°C, voire le dépasser jusqu'à 40°C, est prévu pour vendredi midi.

"Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", précise Météo-France, qui promet donc un week-end très estival pour ceux qui sont restés à Lyon.