Le Rhône et Lyon en vigilance orange canicule : le mercure va dépasser les 35°C !

Ce vendredi, cinq départements entreront en vigilance orange canicule. Il s'agit du Rhône, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Le début d'évènement, à savoir un mercure qui risque de grimper jusqu'à 35°C, voire le dépasser jusqu'à 40°C, est prévu pour vendredi midi.
"Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", précise Météo-France, qui promet donc un week-end très estival pour ceux qui sont restés à Lyon.
🟠 #VigilanceOrange #canicule dès vendredi 12h : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne et Rhône.— Météo-France (@meteofrance) August 7, 2025
