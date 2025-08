Lyon : le métro C à l’arrêt du 4 au 17 août pour travaux

Les usagers réguliers du métro C devront modifier leurs habitudes en ce début août.

Du lundi 4 au dimanche 17 août inclus, la circulation sera totalement interrompue entre les stations Hôtel de Ville et Cuire.

Le Sytral annonce d’importants travaux d’entretien et de modernisation sur cette ligne emblématique du réseau lyonnais, considérée comme un véritable symbole du patrimoine technique et historique de la ville. L’opération portera principalement sur la rénovation de l’alimentation électrique.

Pendant toute la durée de l’interruption, les voyageurs pourront se reporter sur la ligne de bus C13 entre Terreaux – Tobie Robatel et Cuire. La fréquence sera comprise entre 7 et 20 minutes en semaine, 10 à 18 minutes le samedi, et 10 à 15 minutes le dimanche.

Toutes les informations pratiques et horaires détaillés sont disponibles sur le site et l’application TCL.