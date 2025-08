Voie Lyonnaise 3 : les aménagements sont désormais terminés

Les aménagements de la Voie Lyonnaise 3 se sont achevés après plus d’un an de travaux. S’étalant sur 3,3 kilomètres, elle relie Perrache au pont Koenig dans le 9ème arrondissement.

Les travaux des Voies Lyonnaises avancent doucement mais sûrement. Débutés en avril 2024, les aménagements de la Voie Lyonnaise 3 le long de la Saône sont terminés. Elle relie désormais Perrache au pont Koenig le long de la Saône. Plusieurs aménagements ont donc été réalisés, tels que l’élargissement et la création de trottoirs.

Quatre traversées piétonnes ont été créées dont deux au niveau du quai de Bondy et deux au niveau du quai Pierre Scize. L’objectif étant de simplifier et de rendre plus confortable la cohabitation entre les piétons et les cycles notamment sur le quai Pierre Scize où se trouvent désormais des espaces d’attente pour les usagers du bus.

Des feux de circulations ont également été installés pour les cyclistes près des traversées piétonnes. Enfin, de nouveaux espaces verts ont été créés. Les aménagements de la Voie Lyonnaise 3 ont donné naissance à 1 180 m² d’espaces végétalisés, 12 nouveaux arbres plantés, ainsi que 4 nouvelles traversées piétonnes, 5 arrêts de bus réaménagés et une station vélo au sud du pont de la Feuillée.

Mais cela n’est qu’une première étape. A long terme la Voie Lyonnaise 3 reliera Quincieux et Genay Nord, à Givors et Grigny au sud, sur une distance de 57 km. Elle pourrait ainsi devenir la plus longue ligne du réseau des Voies Lyonnaises. Plusieurs secteurs patrimoniaux importants, tels que le Val de Saône, les Monts d’Or, l’Île Barbe, le quartier de Vaise, le Vieux Lyon ou encore les Grandes Locos seront desservis.