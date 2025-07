Les urgences du Médipôle de Villeurbanne exceptionnellement fermées pour une nuit

Les urgences du Médipôle de Villeurbanne n’accueilleront pas de patients dans la nuit de mercredi 30 juillet à partir de 23h et jusqu’au jeudi 31 juillet 8h.

En cause : des travaux d’agrandissement et de modernisation du service. L’établissement met notamment en avant "une amélioration continue de la qualité et de la sécurité des prises en charge".

Durant cette période de fermeture, les patients sont invités à se rendre dans les autres urgences des hôpitaux lyonnais, notamment Edouard Herriot dans le 3e arrondissement, l’hôpital privé de l’Est lyonnais (Saint-Priest) ou encore Saint-Joseph Saint-Luc dans le 7e arrondissement. Il est également recommandé d’appeler le 15 en cas d’urgence vitale.

A noter que ces perturbations ne concernent que le service des urgences du Médipôle de Villeurbanne. Les autres services fonctionnent normalement.