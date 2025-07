Le premier restaurant gastronomique végétalien de Lyon va bientôt ouvrir ses portes !

Un nouveau challenge de pour la cheffe lyonnaise Emily Dader

Soyons honnêtes : en matière de gastronomie, la France fait partie de ces pays où on peut facilement trouver son bonheur. Et parmi les villes où la nourriture est au cœur des passions, on retrouve évidemment Lyon, la capitale de la gastronomie ! Si l'offre est particulièrement riche dans notre belle ville, certaines personnes avec un régime alimentaire bien particulier peuvent se retrouver un peu lésés, comme les végétaliens. Et justement, cela devrait bientôt changer avec l'arrivée d'Emily Dader, qui s'apprête à bousculer les codes de la gastronomie à Lyon avec l'ouverture de Trèfle, son tout premier établissement 100% végétalien.

Pour les amateurs, Emily Dader est loin d'être une inconnue à Lyon : après avoir régalé les gourmands chez Les Mauvaises Herbes, la jeune cheffe se lance dans un projet très ambitieux en septembre 2025. Nichée au 25 rue Franklin, cette nouvelle adresse compte bien hisser la cuisine végétalienne au sommet. Et on vous l'annonce d'avance : les créations ne vous laisseront pas indifférent !

Chez Trèfle, ne vous attendez pas à retrouver des fausses imitations de fromage ou des substituts hasardeux de charcuterie. Ici, la cheffe propose une cuisine aussi singulière que travaillée, qui allie finesse et caractère. Son objectif ? Mettre le végétal à l’honneur dans des compositions inspirées de l’univers culinaire traditionnel, mais sans jamais le copier. Des assiettes créatives, équilibrées et savoureuses, pensées pour surprendre autant que séduire.

Au déjeuner, un menu en trois plats sera proposé à 34 €, tandis que le soir, les convives pourront se laisser emporter par un parcours gastronomique en sept services à 68 €. Trèfle s’annonce ainsi comme un véritable manifeste culinaire, une preuve éclatante que la gastronomie végétale peut être aussi élégante, généreuse et inspirante que ses homologues traditionnels. Rendez-vous donc le 11 septembre pour découvrir cette nouvelle aventure. Avec un peu de chance, le Trèfle lui portera bonheur, et on lui souhaite !