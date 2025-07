EuroGames : c'est quoi cet événement sportif, engagé et inclusif, qui a lieu du 23 au 26 juillet à Lyon ?

Indice : on parle d'une compétition unique en France

Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, à voir des drapeaux arc-en-ciel flotter dans l'air et sur les réseaux sociaux : les EuroGames s'apprêtent à faire vibrer Lyon, du 23 au 26 juillet 2025. Oui, mais c'est quoi les EuroGames ? Ni plus ni moins que le plus grand événement sportif inclusif d'Europe. Au programme des festivités : pas moins de 5000 athlètes, représentés par 40 pays, sont attendus pour s'affronter autour de 32 disciplines différentes, le tout dans une ambiance aussi festive que sportive, afin de célébrer le sport et la différence.

Mais les EuroGames, ce n'est pas juste une compétition sportive. C'est surtout un immense moment de partage, de tolérance et de diversité, organisé en collaboration avec la Fédération européenne du sport gay et lesbien (EGLSF) et piloté localement par l’association lyonnaise CARGO.