Lyon : le campement sauvage sous le pont ferroviaire de la gare Jean-Macé évacué

L'opération a débuté ce mardi matin.

Elle était annoncée depuis deux semaines. L'opération de démantèlement du campement sauvage sous le pont ferroviaire de la gare Jean-Macé a eu lieu ce mardi matin.

A la demande de la Métropole de Lyon, qui avait constaté conjointement avec la mairie de Lyon que les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient plus réunies, l'évacuation encadrée par les forces de l'ordre et la préfecture concerne des dizaines de personnes qui vivaient dans des conditions précaires depuis des années.

Des militants d'associations se sont retrouvés sur place pour dénoncer l'opération et la fin de ce véritable bidonville dans le 7e arrondissement de Lyon.