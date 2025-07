Lyon vous emmène dans la capitale du Lego® grâce à Volotea !

Mais vous vous doutez bien que le seul attrait de Billund ne réside pas dans son attrait pour les jeux de constructions et les mini figurines. En effet, la région est absolument sublime, et vous offre une porte d'entrée accessible dans le Grand Nord. Que vous soyez amateurs d'histoires vikings ou que aimiez la nature luxuriante des fjords, vous allez adorer cette immersion nordique.

Avec cette toute nouvelle proposition, Volotea vous propose sa onzième destination européenne, consolidant son ancrage sur le territoire. Et bonne nouvelle : désormais, plus besoin de détours par la Capitale pour vous envoler un peu plus dans le nord : avec Volotea, offrez vous un vol sans concurrence, et surtout, sans aucune escale ! Alors, prêts pour découvrir les Lego®, les peuples vikings et les montagnes enneigées ?