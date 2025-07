Le Titanic vient faire une escale à Lyon le temps d'une exposition !

A la rentrée, embarquez dans l'histoire du plus tristement célèbre des paquebots...

On a beau avoir vu le film des dizaines de fois, connaître toute son histoire en long, en large et en travers, et continuer à se renseigner sur le sujet : le Titanic reste un sujet toujours aussi passionnant, plus de 110 ans après la tragédie de son naufrage. Et bonne nouvelle pour les passionnés : dès le 30 septembre, la Sucrière accueille pour la toute première fois une exposition inédite en France, "Titanic : Un Voyage Immersif". Présentée par l'organisateur d'expositions Tempora, en partenariat avec Fever et Exhibition Hub, cette exposition monumentale vous plongera dans les profondeurs du Titanic et ses mystères, avec des objets authentiques, des reconstitutions bluffantes, sans oublier la réalité virtuelle !

Dès l'entrée, le cadre est posé. Grâce à un système bien ficelé, le visiteur est tout de suite mis en situation avec des reconstitutions absolument saisissantes : des cabines de luxe au salon de la première classe, en passant par les salles de communications, vous aurez l'impression de vous prendre pour un artistocrate de l'époque ! Le réalisme est d'autant plus impressionnant que plus de 300 objets jalonnent toute l'exposition. Parmi eux, vous pourrez décrire un billet d’époque appartenant à une personne de la première classe, une lettre poignante de Thomas Andrews, l’architecte qui a conçu le Titanic, des éléments de décoration rescapés des flots, sans oublier le fameux Cœur de l’Océan, immortalisé par le film de James Cameron. De quoi ravir les fans du film aux 11 Oscars.

Pour encore plus d'immersion, on peut compter sur l'exposition pour nous faire vivre le Titanic comme si on y était. Images en 3D, dispositifs immersifs, réalité virtuelle sur les traces de l’épave : chaque espace ravive la mémoire collective tout en sollicitant tous nos sens. Une pièce entière recrée l’atmosphère glaçante d’un canot de sauvetage. Le frisson est garanti — entre stupeur, fascination, et vertige émotionnel. Un voyage au croisement de l’innovation, du drame humain et des rêves engloutis. Alors, prêts à embarquer ?