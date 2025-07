Le LOU Rugby lance sa saison avec ambition : cap sur le Top 6

Pas de temps à perdre pour les joueurs du LOU : dès la mi-juillet, ils ont repris le chemin des terrains.

Ce mercredi marquait leur première séance collective, crampons aux pieds, après quelques semaines de repos bien méritées.

C’était aussi la rentrée pour l’ensemble du staff et des différentes équipes du club. L’occasion pour Karim Ghezal, entraîneur principal, accompagné du nouveau président Marc-Antoine Ginon et du capitaine Baptiste Couilloud. Et une chose est claire : l’objectif est clair et assumé, viser le Top 6 du Top 14.

“L’objectif, c’est de retrouver le très haut niveau du Top 14, perdu ces deux dernières années. Avec le budget investi dans le club, finir dans le Top 6 est indispensable”, a affirmé le président Marc-Antoine Ginon.

Fraîchement nommé à la tête du club à la fin de la saison dernière, le jeune dirigeant de 34 ans, successeur de Yann Roubert, entend donner un cap clair pour cette nouvelle année : excellence, vision et unité.

Un projet structuré et ambitieux

Parmi les grands axes de développement : renforcer la formation avec l’ambition de faire éclore plus de profils "maison", à l’image de Baptiste Couilloud, pur produit du club. Autre priorité : renforcer les liens, que ce soit entre les joueurs, le staff, les salariés ou encore avec les supporters. Le club souhaite voir ses tribunes se remplir davantage et créer une dynamique collective autour du projet sportif.

Mais l’enjeu central reste la performance en Top 14. Après une saison en dents de scie, marquée par une inquiétante plongée au classement en hiver avant un sursaut sous l’impulsion de Karim Ghezal, les Lyonnais ont terminé à la 11e place, bien loin de leurs ambitions.

“Je suis satisfait de notre parcours européen, mais pas du tout des résultats en championnat. Le LOU doit retrouver de la régularité pour redevenir un club attractif, viser plus haut, et pourquoi pas un jour soulever le Bouclier de Brennus”, a insisté Marc-Antoine Ginon.

Un groupe renforcé et motivé

Sept nouveaux joueurs viennent étoffer l’effectif cette saison :

• Thomas Moukoro (pilier, Vannes),

• Mathis Sarragallet (talonneur, Grenoble),

• Sam Simmonds (3e ligne, Montpellier),

• Iosefo Masi (centre, Fijian Drua),

• Arthur Mathiron (ailier, Nevers),

• Juta Wainiqolo (ailier, Toulon),

• Gabin Lorre (arrière, Béziers).

“On a les ambitions, les joueurs, le staff, les moyens financiers. Il ne manque plus qu’une chose : la régularité dans les performances”, résume Karim Ghezal.

Le noyau dur de l’équipe reste inchangé, beaucoup de joueurs ayant prolongé leur contrat au printemps. Une stabilité précieuse pour construire une saison solide.

“Le club continue d’évoluer, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan humain. On aborde cette saison avec un état d’esprit combatif, et beaucoup d’enthousiasme”, confie le capitaine Baptiste Couilloud, qui ne sera disponible qu'à compter de fin septembre.

Un premier test avant la rentrée

Les Lyonnais ont encore près de six semaines pour peaufiner leur préparation avant la reprise du Top 14, qui les verra affronter le Racing 92 à domicile — un adversaire qui les avait dominés (47-34) lors de l’ultime journée de la saison passée.

En amont, un match amical est prévu le 29 août au Matmut Stadium de Gerland face aux Italiens du Zebre Parma.