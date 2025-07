Trévoux s’embrase lors de trois soirées fantastiques en juillet

Un rendez-vous qui fera frémir les amateurs de spectacles pyrotechniques !

Envie de faire un voyage dans le temps ? Pour ça, rendez-vous à Trévoux, à 50 minutes de Lyon, les 18, 19 et 20 juillet prochains pour son événement phare : Les Fantastiques de Trévoux. Pendant 72h, la jolie cité médiévale se métamorphose en un royaume féerique et fantastique, où créatures de légende, chevaliers et cracheurs de feu prennent le pouvoir et ensorcellent le public. Organisée par l’association Les Rives du Temps, ce week-end festif promet un voyage aussi sensoriel que spectaculaire.

Dès 17h, le décor sera planté : les ruelles s'animent alors, entre chevaliers en armure, artisans, musiciens, herboristes et danseuses qui vous accueillent dans une ambiance moyenâgeuse complètement immersive. Les enfants sont rois, avec des ateliers ludiques, une expo Playmobil, et même du lancer de hache en toute sécurité.

Il y aura aussi un marché artisanal, avec des petits créateurs et producteurs locaux, ainsi que la vente d'objets anciens et des petites pépites de l'artisanat, ainsi qu'une taverne festive, où vous pourrez déguster des plats inspirés de recettes médiévales, pour un dîner 100% immersif, qui régalera vos papilles. Et ça, c'est sans compter les joutes, les combats chorégraphiés et autres surprises qui vous attendent !

Mais le clou du spectacle est attendu à partir de 21h. C'est là où la troupe Imaziren entre en scène, dans un spectacle son et lumière de grande ampleur, mêlant théâtre, musique, effets visuels, et bien sûr, pyrotechnie. Une fresque aussi épique que poétique, où le passé reprend vie sous vos yeux dans un tourbillon d'émotions... et de torches enflammées !

Derrière cette magie, plus de dix ans de passion de l’équipe des Rives du Temps, couronnée en 2018 du Trophée du Meilleur Spectacle Culturel de l’Ain. Ce rendez-vous devenu incontournable est une véritable fierté locale.

Tarif unique : 10 € en prévente, 12€ sur place gratuit pour les moins de 8 ans. Accès à pied (700 mètres depuis le parking) – mais l’évasion, elle, commence dès les premiers pas.