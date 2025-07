Un festival magique dédié à la sorcellerie s'installe à 1h de Lyon pour la fin juillet !

L'occasion d'assumer votre petit côté Harry Potter !

Vous êtes frustrés de ne pas avoir reçu votre lettre pour faire votre rentrée à Poudlard, vous ne jugez que par l'automne et par la célébration d'Halloween et vous avez une petite préférence pour les chats noirs ? Alors ne cherchez plus : Radio Espace sait exactement ce que vous devez faire les 26 et 27 juillet prochains ! En effet, sur ce week-end, la petite commune de Pélussin, située dans la Loire, se transforme en véritable terrain de jeu pour les amoureux de l'étrange et du merveilleux en accueillant un festival au nom équivoque : l'Estrange Festival.

Un événement ludique et original, où chaudrons, musique électro, et sorcellerie se rencontrent dans un joyeux tourbillon pailleté très queer-friendly. Ici, les valeurs d'inclusion, de bienveillance et de tolérance sont prises très au sérieux. Pas question d'être un moldu fermé d'esprit, ou une sorcière qui juge toutes les trente secondes : tout le monde est le bienvenue à l'Estrange Festival.