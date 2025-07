Exclu : une célèbre boulangerie parisienne va poser ses valises à Lyon !

Une première boutique qui risque de très vite trouver son public !

Les Lyonnais le savent : l'offre en boulangerie-pâtisserie est suffisamment riche pour que vous trouviez votre bonheur et vos gourmandises préférées, et ce dans chaque quartier de la Capitale des Gaules. Mais que diriez vous de voir un petit nouveau s'installer dans nos contrées, avec une DA bien précise : celle où les produits sont bons, bios et sans gluten, mais sans faire l'impasse sur le goût ?

C'est exactement ce que vous propose Copains, une boulangerie qui a déjà fait ses preuves à Paris, avec pas moins de 14 boutiques réparties sur tout le territoire. Fondée par deux passionnés de cuisine, Baptiste et Giovanni, qui voulaient marier plaisir et santé, Copains offre bien plus qu'une expérience gustative. Ici, tout est fait maison : de la baguette aux tartes aux fruits, en passant par les gros pains au levain naturel ou les brioches au sucre.

Vous pouvez évidemment dire adieu à la farine blanche industrielle, et dire bonjour aux farines bio naturellement sans gluten, aux ingrédients sourcés localement et surtout, à une bonne dose d’inventivité à chaque fournée. Le résultat ? Des produits qui font du bien au corps comme aux papilles.

Mais Copains, c’est bien plus qu’un comptoir à pain, une boulangerie de quartier où l'on vient juste chercher sa baguette à la va-vite. C’est un lieu convivial, un refuge chaleureux et élégant, imaginé comme un cocon où l'on peut se poser pour prendre un café pour pour les pauses sucrées de l’après-midi. On y vient pour goûter, discuter, s’offrir un moment suspendu au cœur de la ville, façon coffee shop chaleureux qu'on ne veut plus quitter.

Avec cette première adresse lyonnaise, Copains compte bien séduire tous les appétits — gourmets curieux, intolérants au gluten ou simples épicuriens. Et si, demain, le sans gluten devenait un incontournable de la gastronomie lyonnaise ?