Michael Mann va recevoir le Prix Lumière 2025

Les équipes du Festival Lumière ont dévoilé ce vendredi matin l’identité du prochain Prix Lumière.

Cette édition 2025 de l’évènement mettra à l’honneur le réalisateur, scénariste et producteur américain Michael Mann.

"Remettre le Prix Lumière à Michael Mann rue du Premier-Film est à la fois un rêve et une fierté. Tout droit venu de la mythologie hollywoodienne, c’est un artiste majeur dont la trace dans le cinéma est là pour toujours. "On ne compte plus ses chefs-d’œuvre" disait de lui Bertrand Tavernier. Styliste, auteur, Michael Mann a mis dans ses films une vision du monde et de l’histoire, qui ne se sépare jamais d’une flamboyante mise en scène", déclare dans un communique Thierry Frémaux, le directeur du Festival Lumière.

On doit notamment à Michael Mann des films inoubliables comme Le Dernier des Mohicans (1992), Heat (1996), Collatéral (2004), Public Enemies (2009) et plus récemment Ferrari (2023). Le réalisateur a tourné avec d’immenses stars à l’exemple de Robert De Niro, Al Pacino, Tom Cruise, Johnny Depp, Daniel Day-Lewis, Will Smith…

Michael Mann recevra le Prix Lumière le vendredi 17 octobre.