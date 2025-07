Easyjet dévoile 4 nouvelles lignes au départ de Lyon dès le mois d'octobre !

Si vous ne savez pas où partir cet été, vous pourrez vous rattraper cet automne !

Si vous n'avez pas prévu de vacances cet été, rassurez vous : vous aurez tout le loisir de vous rattraper un peu plus tard. Car soyons honnêtes : les vacances en été, ce n'est pas toujours le bon plan. C'est plus cher, assez blindé, et les températures sont souvent caniculaires, surtout si on s'envole vers des destinations estivales pas très loin de Lyon, comme l'Espagne, l'Italie ou même la Grèce. C'est pour ça qu'on ne saurait trop vous conseiller de vous offrir des vacances à l'automne, histoire de fuir un peu la tumulte de tous les départs au cours de l'été.

Et bonne nouvelle : Easyjet pourrait bien devenir votre nouvel allié pour vos futures vacances ! En effet, la compagnie, déjà bien implantée dans la Capitale des Gaules, a annoncé ce mardi 8 juillet l'ouverture de quatre nouvelles lignes directes au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Au programme des festivités : le charme de la ville portuaire de Charm el-Cheikh basée en Égypte, la capitale du Kosovo Pristina, la très jolie ville du nord du Maroc Tanger, et aussi un joyau des îles au large de l'Espagne, Gran Canaria.

Ces quatre lignes seront disponibles à partir du 28 octobre prochain : tous les mardis et samedis, les départs sont assurés vers Sharm El-Sheikh et Tanger, les mercredis et samedis, le cap est donné vers Gran Canaria, et enfin, tous les mardis et vendredis pour Pristina. Et si vous voulez vous organiser, sachez que les billets pour ces nouvelles destinations sont déjà en vente sur le site de la compagnie aérienne. Niveau prix, les allers simples pour Gran Carania, Pristina et Tanger seront aux alentours de 40 et 55€, et pour Charm el-Cheikh, comptez plutôt 95€ l'aller.

Avec ces quatre nouvelles villes au compteur, Easyjet se positionne en champion à Lyon, avec 52 villes desservies au départ de la ville.