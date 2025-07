L'Institut Lumière revient cet été avec de nombreuses projections de cinéma en plein air !

L'occasion de redécouvrir des classiques "à la fraîche"

Vous ne partez pas en vacances cet été et vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire à Lyon ? Bonne nouvelle, Radio Espace regorge d'idées et de bons plans d'occupations pour vous divertir dans la Capitale des Gaules, et ce sans dépenser un SMIC pour vous envoler à l'autre bout de la planète ! Et on commence tout doucement avec une activité estivale très chouette : le cinéma en plein air.

Et pour ça, cap sur le huitième arrondissement de Lyon, avec l'Institut Lumière, qui revient avec "L'été en cinémascope", un programme 100% gratuit, qui invite les Lyonnais à redécouvrir des classiques du 7ème art, le tout en étant posé en extérieur, à la fraîche, avec une séance quasiment tous les mardis jusqu'au 26 août.

Au programme des festivités ? Ce mardi 8 juillet à 22h, redécouvrez le film "New York - Miami" de Frank Capra, un incontournable du cinéma américain couronné de cinq Oscars. Puis, le 15 juillet à 22h, c'est un classique de la comédie américaine qui sera proposé, avec "Mary à tout prix", réalisé par Bobby et Peter Farrelly. La semaine d'après, le mardi 22 juillet à 21h45, c'est le chef d'œuvre de "Battement de cœur" d'Henri Decoin qui sera présenté, suivi la semaine d'après, le mardi 29 juillet à 21h45, d'un film d'animation, "Le Garçon et la bête".

Au moins d'août, il n'y aura que deux séances : celle du 19 à 21h15, avec l'incontournable "Little Miss Sunshine" de Jonathan Dayton et Valeris Faris, et celle de la clôture du programme, le mardi 26 août à 21h, avec la projection du classique "Moulin Rouge".

Rendez-vous donc sur la place Ambroise Courtois, pour faire le plein de cinéma gratuitement grâce à l'Institut Lumière. Sachez aussi que les films étrangers seront présentés en VOSTF.