Volotea organise un grand concours photo pour faire le plein de voyages !

Et Lyon pourrait bien vous aider à gagner ce précieux gain !

Si vous aimez la photographie, alors lisez bien cet article, car votre passion et votre œil de photographe pourraient bien vous aider à décrocher le gros lot. En effet, la compagnie aérienne bien connue des Lyonnais Volotea a décidé d'organiser, pour la deuxième année consécutive, un grand concours, le Volotea Travel Photo Awards. L'objectif ? Photographier ce qui n'est pas illustré dans les guides de voyage, capturer le surprenant, les traditions, les moments de vie auxquels on a la chance d'assister quand on part en voyage.

"Nous recherchons des photographies qui révèlent l'inattendu, l'authentique, ce que l'on ne voit pas habituellement dans les cartes postales : des photos qui reflètent un regard unique et sincère sur le voyage" - Volotea

Une fois votre photo sélectionnée, vous devrez donner un titre et une description à votre image. Le seul critère de sélection ? Que la ville capturée soit desservie par Volotea. Et bonne nouvelle : Lyon en fait partie ! Alors pas besoin de prendre l'avion cet été, il vous suffira de capturer la beauté de la Capitale des Gaules pour participer au concours, ouvert jusqu'au 10 septembre prochain.

D'autant plus que les lots à remporter sont plutôt sympas ! Pour les amateurs, il est question de 1000€ en vols Volotea, d'un sac à dos TropicFelle et un appareil photo numérique Fujifilm. Quant aux professionnels, la mise augmente, avec 1 an de vols Volotea à gagner, ainsi qu'un séjour de 3 nuits dans une destination Volotea et un appareil photo professionnel Fujifilm.

Alors, prêts à saisir votre chance ?