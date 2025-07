Qui est Quentin Mauro, le grand gagnant de Top Chef saison 16 et qui a été sous-chef dans un restaurant lyonnais ?

Fort de sa finale, le jeune homme se lance déjà dans une nouvelle aventure culinaire !

C'est le rendez-vous préféré de tous les gourmands : le mercredi 26 mars dernier, M6 lançait en grande pompe la 16ème saison de son programme phare, "Top Chef". Un programme connu pour son audace et pour son exigence, et qui passait un cran au dessus dans la compétition cette année avec un partenariat inédit avec le prestigieux Guide Michelin. A la clé ? Une occasion unique pour le ou la futur.e gagnant.e d'ouvrir, dès le lendemain de sa victoire, son propre restaurant éphémère, avec déjà une étoile au compteur !

Parmi les candidats, on vous avait parlé du chef Steven Thiebaut-Pellegrino, propriétaire du restaurant Leptine - dont l'ancien nom était Morfal - bistrot gourmand installé dans les pentes de la Croix-Rousse. Mais un autre candidat a tiré son épingle du jeu : le grand gagnant Quentin Mauro. A 25 ans, le jeune chef savoyard s'est illustré d'épreuves en épreuves, sous les yeux admiratifs de son chef de brigade Glenn Viel. Et après un face à face acharné avec son adversaire, Charlie Anne, le le jeune homme a remporté la victoire grâce à son menu unique entrée plat dessert où il rendait hommage à ses terres d'origine, la Savoie.

Si le jeune chef a remporté la victoire, emportant au passage un joli petit chèque d'une valeur de 52 650 euros, ce dernier n'a malheureusement pas remporté l'étoile au guide Michelin, la faute à un manque de régularité dans le concours. Mais Quentin Mauro est jeune, et a la vie devant lui pour décrocher le St Graal, notamment avec l'ouverture de son restaurant gastronomique éphémère, installé dans une péniche d'Asnières-sur-Seine. Il y proposera son menu de finale pour 95€. Autant vous dire qu'il est déjà complet, et ce depuis son ouverture, le 3 juillet dernier !

Et on se doute que son ancien mentor, Gaëtan Gentil, a du regarder le parcours du jeune homme avec intérêt. Car oui, si Quentin Mauro est né à Annecy, c'est à Lyon qu'il a fait ses armes, en passant par les plus grandes tables de la Capitale des Gaules. Il est d'abord passé par l'Intercontinental, puis par le restaurant le Miraflorès, table étoilée du 6ème arrondissement qui ose les insectes, avant de poser ses valises au Prairial, table étoilée de Gaëatan Gentil, où il a été sous-chef pendant trois ans. Dans tous les cas, on lui souhaite une belle carrière et qui sait, un bon retour à Lyon (en tout cas, nous on en a bien envie) !