Tout savoir sur la Fiducial Astéria, la nouvelle salle de spectacles lyonnaise de 3500 places

La petite sœur de la LDLC Arena ouvrira ses portes à la fin octobre 2025

Si Lyon peut se vanter d'avoir l'une des meilleures salles de concert du monde accessible avec TCL, la ville pourrait bien mettre tout le monde d'accord avec l'ouverture prochaine d'une toute nouvelle salle. Et on dit donc bienvenue à la Fiducial Astéria, nouveau bébé qui jouxte la LDLC Arena, né d'un accord avec l'entreprise lyonnaise leader du conseil et des services aux entreprises, Fiducial, ThrillStage, mais aussi la famille Aulas, déjà à l'origine de la LDLC Arena. Entre nom à l'allure spatiale et futuriste et grandes ambitions, ce nouvel espace dédié à la culture promet de rajouter du neuf à la programmation lyonnaise.

Avec sa capacité annoncée de 1500 à 3500 places, la Fiducial Astéria veut, contrairement à sa grande sœur de 16 000 places, jouer la carte de la proximité. L'occasion pour les artistes en tournée d'avoir le choix entre la grosse machine, qui a déjà accueilli des artistes de renommée internationale comme Lenny Kravitz, Dua Lipa ou encore Green Day, et la salle plus intimiste, pour deux émotions différentes.