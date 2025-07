Canicule : la colère des Lyonnais face à la chaleur de certaines lignes de métro TCL

La cause ? Un manque de climatisation !

Le constat est sans appel : il fait chaud à Lyon. Très chaud même. Placée en dispositif canicule depuis quelques jours, la Capitale des Gaules a bien du mal à respirer, avec des températures dépassant les 38°C ce mercredi 2 juillet. Face à de telles chaleurs, les Lyonnais n'ont qu'un objectif : se rafraîchir. Si on vous a conseillé cette semaine les meilleures glaciers de la ville ou d'aller faire un tour dans les trois musées gratuits pour prendre un peu d'air on ne sait malheureusement pas vous dire quels sont les meilleurs transports en commun. Car si marcher en plein cagnard est rarement une bonne idée, celle de prendre un métro n'en est pas forcément une non plus, au vu des nombreux commentaires que l'on peut lire sur les réseaux sociaux.

La cause de la colère des Lyonnais ? Le manque de climatisation. A l'heure actuelle, seule la ligne B en possède une, contrairement aux lignes A, C et D. Avec son tracer allant de Perrache à Vaulx-en-Velin, avec un passage par Charpennes, la ligne A est sans doute l'une des lignes les plus utilisées par les Lyonnais, et ses usagers en sont particulièrement mécontents. Entre les "C'est horrible", "On suffoque", "Les gens font des malaises", "Bondé et puant", les Lyonnais ne manquent pas de vocabulaire ni d'imagination pour décrire la fournaise qu'est le métro A, où il fait aussi chaud qu'en extérieur !

Si pour le moment, la compagnie TCL n'a pas communiqué sur un éventuel dispositif d'aménagement pour rafraîchir les lignes, ils essayent de se rattraper en évoquant dans des communiqués leur dispositif de fontaines à eau, récemment installé dans tout le réseau. Quant à leur idée de proposer des "escapades nature accessibles en transports en commun", pas sûr qu'elles arrivent à apaiser les Lyonnais en colère...