Gourmandise : quand les cocktails s'invitent dans la pâtisserie cet été à Lyon !

Une belle alternative pour ceux qui cherchent à marier cocktail connu et friandise...

Pourquoi faudrait-il choisir entre une pâtisserie et un cocktail ? Après tout, les deux sont sucrés et peuvent devenir une vraie addiction (même si, pour votre santé, ce n'est pas vraiment conseillé). En tout cas, c'est le constat qu'a fait la Maison Sève, pâtisserie d'exception lyonnaise, tenue d'une main de fer par le maître chocolatier lyonnais Richard Sève. Pour cet été, l'établissement a donc décidé de revisiter les cocktails les plus cultes, en version macaron, pour une version élégante et sophistiquée, et surtout un peu, en un peu moins alcoolisée !

L'idée derrière cette revisite ? Proposer des bouchées sucrées et gourmandises pour pimper vos apéros d'été ! Oubliez les tomates cerises trop molles, les chips oubliées au fond du paquet ou les petits fours sans goût, et optez plutôt pour de la fraîcheur et de la gourmandise avec des macarons audacieux !