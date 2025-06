Lyon à l’honneur dans le monde de la pizza : une pizzeria entre dans le top 100 mondial !

Encore une nouvelle adresse de pizzerias à tester d'urgence !

Vous l'avez sans doute remarqué : on adore la pizza chez Radio Espace. Sans doute parce qu'on parle d'un plat aussi convivial que gourmand, qui peut faire plaisir à tout le monde tant les choix et garnitures possibles sont nombreuses, et qui peut autant se déguster entre deux cartons lors d'un déménagement, en famille, lors d'un pique-nique sur les bords de quai que lors d'un date romantique. Et ça tombe bien puisque si on vous a déjà parlé de très bonnes adresses dans la Capitale des Gaules, sachez qu'on vous donne un nouveau nom pour aujourd'hui, avec l'établissement Pecora Negra !

Ouverte en janvier 2024 dans le 6ème arrondissement, l'établissement vient de franchir un nouveau cap dans son histoire, en se classant dans le très prestigieux top 100 des meilleures pizzas de la planète. Hé oui, rien que ça. Et pour aller encore plus loin dans l'histoire : le restaurant s'est classé en 69ème position. Un clin d'œil plutôt cocasse au département, mais surtout une reconnaissance pour celui qui se trouve aux commandes de cet établissement : Mauro Colagreco. Un chef argentin qui n'en est pas à son coup d'essai dans le rayon de l'excellence, lui qui collectionne les reconnaissances. En effet, son restaurant basé à Menton, Mirazur, a été élu le meilleur restaurant du monde.