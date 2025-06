OL : John Textor démissionne, Michele Kang le remplace

La nouvelle est tombée ce lundi matin.

Michele Kang devient la nouvelle présidente de l'OL et PDG d'Eagle Football Group. Elle sera épaulée par Michael Gerlinger, nouveau DG.

Cela fait suite à la démission de John Textor de ses fonctions et du Conseil d'administration.

"Nous entrons dans une période critique pour l'OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le Conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà", a commenté Michele Kang, également à la tête d'OL Lyonnes.

La femme d'affaires américaine "est le choix idéal pour diriger l'OL" selon John Textor.

Reste désormais à savoir si ces changements arriveront à convaincre la DNCG de revenir sur sa décision de reléguer ou non l'OL en Ligue 2.