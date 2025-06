Pérouges : entre histoire, nature et patrimoine, l'escapade parfaite à 30 minutes de Lyon !

Si vous cherchez de l'aventure, Radio Espace a toujours des idées à vous proposer !

Avec le retour des belles températures, on est parfois tenté de prendre la poudre d'escampette et de sortir un peu de Lyon pour faire le plein de nouvelles aventures. Et si vous pensiez qu'il faut faire des kilomètres pour un peu de dépaysement, détrompez vous ! Il existe, à moins d'une heure de la Capitale des Gaules, des lieux incroyables, qui ne demandent qu'à être explorés !

Et pour ça, on vous emmène à 35km de Lyon, dans un village classé parmi les Plus Beaux Villages de France : Pérouges ! Niché sur un promontoire dominant la plaine de l'Ain, Pérouges a un pouvoir : celui de nous faire faire un bond dans le temps. Comme si vous on vous avait donné, le temps d'une escapade, une baguette magique pour faire un retour en plein Moyen Âge.

On ne saurait trop vous conseiller de vous perdre dans les ruelles du village à l'atmosphère pittoresque. C'est bien simple : on a l'impression d'être plongé au cœur d'un film d'époque, à mi-chemin entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Si le village a longtemps été déserté au début du XXème siècle, c'est grâce à des artistes et des notables lyonnais que le village a connu une véritable renaissance, attirant de nouveau les foules !

Parmi les lieux incontournables à visiter, on ne saurait trop vous diriger vers la Maison des Princes, qui est l'ancienne maison des comtes de Savoie réhabilitée en musée, la tour de Guet qui offre une vue panoramique sur les toits de la ville, avec une vue imprenable sur la Dombes et la vallée de l'Ain. Cité de culture et de savoir-faire, Pérouges est devenue au fil du temps un lieu de création, avec pas moins de 10 ateliers de créateurs et métiers d'art, entre céramique, reliure d'art et vitrail.

Et bonne nouvelle pour les gourmands : Pérouges est connue pour une spécialité, la galette au sucre. Un bijou de gourmandise, bien beurrée et sucrée, qui ravit tous les amateurs, été comme hiver ! Et pour ceux qui sont plutôt team culture, sachez que chaque année, la ville vibre au rythme de la musique avec le Printemps de Pérouges, qui se tient en ce moment même entre les murs de la cité ! D'ailleurs ce dimanche, c'est Kendji Girac et Chico & The Gypsies qui feront vibrer les festivaliers !

Si vous avez un peu plus de temps devant vous, Pérouges est aussi un excellent point de départ pour découvrir le territoire, et notamment ses petites pépites, comme le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, les Grottes de la Balme, ou encore les vignobles du Bugey !

Alors, prêts à remonter le temps le temps d’une journée ?