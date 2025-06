Un jeu ludique et totalement déjanté basé sur l'univers de Super Mario débarque à Lyon cet été !

L'occasion de faire le plein de fous rires avec vos meilleurs potes à Lyon

Vous avez déjà écumé tous les escapes game de la ville, réalisé vos meilleurs scores à la "Tête dans les nuages" et fait toutes les activités possibles de la ville ? Bonne nouvelle : Radio Espace vous présente le tout nouveau jeu grandeur nature de Mobil Aventure, "Vieux Lyon Super Adventure", qui vous embarquera dans l'univers complètement explosif de Super Mario. Une aventure unique en son genre, qui va secouer encore plus fort qu'un boss final, un jeu vidéo complètement fou dans la vraie vie !

Bienvenue donc à PraliLyon, un monde parallèle aussi gourmand que déjanté, où la Princesse Praline, protectrice sacrée des saveurs lyonnaises, s'est fait kidnapper par le terrible Greenzor. Ce méchant, en plus de ne pas être très beau, a un objectif effrayant : remplacer notre patrimoine culinaire, et notamment les quenelles, avec des soupes lyophilisées. Mais heureusement, Elio et ses petits camarades sont là pour remettre de l'ordre dans cette folie. Et il s'avère que vous et votre bande de potes êtes conviés pour participer à l'aventure !

Votre mission si vous l'acceptez ? Arpenter les rues du Vieux Lyon, à la recherche de pralines d’énergie. Entres énigmes, défis photos complètement zinzins, mini-jeux planqués dans les traboules et objets magiques à activer pour mettre la pagaille chez les autres équipes, vous allez vivre une aventure à la fois fun et complètement folle ! Le final ? Un face-à-face épique au Château des 24 Colonnes, où vous devrez libérer la reine du sucré et sauver l’honneur gastronomique de la ville. En tout cas, l'équipe compte sur vous !

Vieux Lyon Super Adventure, les samedis et dimanches à 14h30 et 16h30, et en semaine de 11h à 18h pendant l'été 2025, rendez vous Place Duquaire, Vieux Lyon. Temps : 1h30 (+ 30 minutes d'accueil et de finish). Prix : entre 18 et 28€.