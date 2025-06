La canicule déjà de retour : le Rhône encore en vigilance orange

Le répit aura été de courte durée.

Les fortes chaleurs sont déjà de retour… Le Rhône passera de nouveau en vigilance orange canicule à compter de ce samedi midi.

Météo France évoque un "épisode caniculaire précoce nécessitant une vigilance particulière". Le thermomètre devrait atteindre les 34°C ce vendredi puis les 35°C pour la journée de dimanche.

Le début de semaine prochaine sera particulièrement suffocant avec un soleil de plomb et un mercure qui dépassera les 37°C lundi, mardi et mercredi avec des nuits tropicales et donc éprouvantes. On sera 10°C au-dessus des normales de saison…

Il faudra attendre la journée de jeudi pour respirer à nouveau avec un risque orageux qui devrait faire baisser le thermomètre qui retombera en dessous des 30°C.