Embarquez pour la Géorgie, pays magique trop méconnu, grâce à Wizz Air !

Une nouvelle destination à faire rentrer dans votre bucket list de voyages...

Vous ne savez toujours pas où vous allez aller cet été, et vous cherchez une destination unique, qui change du trio Grèce, Italie et Espagne ?

Bonne nouvelle : sur Radio Espace, on a une petite idée à vous proposer. Un pays bien trop méconnu par les Français, mais qui regorge de trésors, entre ses décors idylliques, jalonnés de montagnes, de plages qui longent la Mer Noire et de villages en hauteur, sa gastronomie et sa culture. Vous l'aurez compris : aujourd'hui on vous parle de la Géorgie, joyau du Caucase. C'est aujourd'hui possible grâce à la compagnie aérienne Wizz Air, qui depuis le 3 juin, propose un vol direct en direction de Koutaïssi, 3ème ville du pays.