Fierté locale : une boulangerie lyonnaise, à deux doigts de devenir la Meilleure Boulangerie de France !

Une adresse déjà bien connue des gourmands du 2ème arrondissement et à Sainte Foy

C'est le rendez-vous préféré des gourmands, amateurs de viennoiseries et de pains bien croustillants : depuis 2013, le programme phare de M6 "La Meilleure Boulangerie de France" permet de faire découvrir des adresses incontournables de boulangeries à travers toute la France. Et les établissements de la région Rhône Alpes n'ont pas de quoi rougir face à la concurrence, quand on voit les beautés mises à l'honneur chaque année dans le programme !

Le cru 2025 n'échappe pas à la règle, avec la découverte d'un établissement déjà bien connu des amateurs du 2ème arrondissement de Lyon et de Saint-Foy : la Maison Terrasson. Aux commandes de cet établissement ? Geoffroy Terrasson, boulanger de 36 ans, dont le parcours force l'admiration. Après un passage par les Compagnons du Devoir, et formé auprès des plus grands comme le Meilleur Ouvrier de France et double champion du monde Mickaël Morieux, il a acquis beaucoup d'expériences en France et à l'étranger avant de poser définitivement ses valises à Lyon avec sa conjointe Alena. Ensemble, ils ont crée un établissement à leur image : généreux, local et exigeant.

Pourtant, Geoffroy Terrasson n'a que faire des caméras. Son truc à lui ? Le travail bien fait, l'amour des bons produits, et la mise en valeur de son métier. Mais quand il a été approché par la production de M6, il s'est laissé tenter par l'expérience, gardant sa ligne de conduite : celle de privilégier le goût et l'authenticité face aux strass et aux paillettes.

"Je me suis concentré sur le goût, pas l’esthétique" - Geoffroy Terrasson

Face à 23 meilleurs artisans du pays, la Maison Terrasson représentera la région lors de la grande finale de ce vendredi 27 juin. Reste à savoir s'il pourra ramener la coupe à la maison, afin de célébrer sa victoire comme il se doit avec ses clients.