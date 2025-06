Les montgolfières envahissent le ciel : les Montgolfiades font leur retour à moins de 2h de Lyon !

Un rendez-vous magique et plein de poésie !

Quoi de plus poétique qu'une montgolfière perçant le ciel ? Si c'est le genre de vues que vous aimez, alors on ne saurait trop vous conseiller de réserver votre week-end du 27 au 29 juin, et de vous rendre à 1h30 de Lyon, à Châtenoy-en-Bresse, pour assister à un spectacle plein de poésie : les Montgolfiades ! Un rendez-vous unique pour les amateurs, entre envols à couper le souffle, animations adaptées à toute la famille et photos somptueuses à prévoir. Pendant trois jours, de nombreux ballons venus tout droit de France, mais aussi d'Italie et de Belgique viendront décorer le ciel. Et c'est sans oublier la présence d’Éric Decellière et Benoît Havret, ex-champions du monde.

Mais vous n'aurez pas besoin de garder seulement les yeux rivés sur le ciel. Sur terre aussi il y aura des choses à faire, et pas qu'un peu ! Entre spectacles de parachutistes, jeux en bois géants, mini-montgolfières, animations pour petits et grands, et concerts, il y en aura pour tous les goûts !