DroneArt Show : le spectacle lumineux qui va bientôt faire craquer tous les Lyonnais !

Un show sublime, entre musique classique et technologie du drone

Si vous aimez les expériences sonores immersives et originales, vous avez peut-être déjà entendu parler du phénomène des Candlelight, des concerts qui rendent hommage aux grandes figures de la pop au rock, en passant par la musique de films, le plus souvent dans des cadres somptueux, et surtout à la lumière de plusieurs centaines de milliers de bougies. Mais connaissez vous la version premium, en extérieur, avec le DroneArt Show ?

Pour la première fois depuis son histoire, le DroneArt Show envahit l'Hippodrome de Parilly, pour un show magique, qui risque de faire rêver le public, les 11 et 12 juillet. Après une succès à Los Angeles, Madrid, Miami ou encore Milan, le show vous donne rendez-vous à Lyon pour un moment hors du temps, entre poésie, musique, et flashs lumineux.

Pour cela, il vous suffit d'imaginer un grand concert de musique classique mené par un quatuor de cordes, avec pas moins de 20 000 bougies qui illuminent le ciel. Mais le clou du spectacle se jouera en l'air, avec des centaines de drones qui "danseront" en dessinant plusieurs formes dans le ciel. Entre mélodies enivrantes de Debussy, Tchaïkovski, ou même Vivaldi, show lumineux, mais aussi DJ sets et food trucks, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer lors de ce show, qui va durer plus d'une heure.

Une vraie prouesse technique quand on sait que la plupart des spectacles du genre durent moins de deux minutes, la faute à une batterie qui s'épuise vite. Mais ici, place au show, pour une rencontre au sommet entre patrimoine culturel, musique de haute voltige et technologie.

DroneArt Show. Vendredi 11 et samedi 12 juillet, ouverture des portes à 20h, début du spectacle à 22. Hippodrome de Parilly (4-6 Pierre Mendès, Bron), dès 3 ans. Tarif : 32€/42€/56€