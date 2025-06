Exclu : le tout premier SPA pour bébé ouvre ses portes à deux pas de Lyon !

Un lieu propice à la détente et à la relaxation pour vos nourrissons

Qui a dit que seuls les adultes avaient le droit de s'offrir un moment de détente et de relaxation ? A une trentaine de minutes de Lyon, à Chaponost, un nouveau cocon de bien-être a ouvert ses portes : Beauty By Lili. Un concept hybride et assez unique en son genre en France, qui propose à la fois un centre de soins esthétiques et Spa en version bébé. L'objectif ? Prendre autant soin de l'enfant que des parents, avec tout un tas de soins qui donnent très envie, comme des bains relaxants, des massages apaisants, et bien sûr, des souvenirs pour l'éternité !

Et dès que l'on franchit la porte, on comprend pourquoi Beauty By Lili se décrit comme une "bulle de calme et de douceur". Entre les éclairages tout doux, les parfums délicats et l'atmosphère apaisante, on se sent comme dans un cocon, dans un espace chaleureux et réconfortant.

La star des soins de Beauty By Lili ? L'hydrothérapie pour nourrisson. Si le nom peut paraître barbare, rassurez vous : ici, il n'est question que de douceur. Imaginez votre nourrisson, flottant dans une eau à 37°C, comme s'il était encore bercé dans votre ventre. Une immersion rassurante et apaisante, qui aidera à soulager ses petites douleurs du quotidien, comme les coliques ou les troubles du sommeil, le tout grâce aux bouées sécurisées MamBoBaby et à une eau pure.

Pour prolonger la connexion entre parents et enfants, le SPA propose aussi des massages inspirés de la tradition Shantala, issus de la culture indienne. Ce sont des massages avec des mouvements lents, qui viennent soutenir la digestion, renforcer les défenses naturelles et renforcer le lien affectif entre l'enfant et ses parents. Et évidemment, les mamans ne sont pas oubliées, puisqu'elles peuvent profiter de massages prénataux, parfaits pour soulager les tensions du corps.

Vous l'aurez compris : Beauty By Lili, c'est bien plus qu'un nouveau concept autour de la maternité. C'est LE lieu parfait pour se reconnecter à soi, à son bébé, et pour prendre soin de soi, dans tous les sens du terme.