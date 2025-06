Lyon : la Presqu’île passe en zone à trafic limité (ZTL), une nouvelle ère pour le centre-ville

Ce samedi 21 juin marquait un tournant historique pour Lyon : la zone à trafic limité (ZTL) entre officiellement en vigueur sur la Presqu’île, entre la place des Terreaux et la place Bellecour.

Le cœur de la ville se transforme, réservant désormais la circulation à pied, à vélo ou en transports en commun, et restituant l’espace public aux riverains, piétons et cyclistes. Seule la rue Grenette reste accessible aux bus TCL, qui traverseront la zone avant d’être également redirigés hors de la Presqu’île.

Pour franchir la Presqu’île d’est en ouest, les automobilistes devront désormais contourner le secteur en empruntant le tunnel de la Croix-Rousse ou Perrache. Seuls les résidents, commerçants, livreurs et taxis pourront encore accéder à la ZTL, à condition d’obtenir un badge spécifique auprès de la boutique LPA Cordeliers ou en ligne sur le site de LPA. Cinq points d’accès, équipés de bornes escamotables, ont été aménagés : rue du Président-Édouard-Herriot, rue Gentil, rue Childebert, rue Constantine et rue du Port-du-Temple.

Une période de transition progressive

Les bornes d’accès à la ZTL seront abaissées chaque jour de 6h à 13h pour faciliter les déplacements matinaux des habitants et des professionnels. Durant ces plages horaires, tout véhicule pourra pénétrer dans la Presqu’île, mais un justificatif sera exigé en cas de contrôle. Jusqu’à la mi-juillet, les bornes resteront abaissées en continu et aucune verbalisation ne sera effectuée contre les automobilistes non autorisés, afin de permettre une adaptation en douceur à cette nouvelle réglementation.

Les parkings souterrains de la Presqu’île, situés en dehors du périmètre ZTL, restent accessibles à tous.

Reste à savoir si cette piétonnisation renforcée fera de la Presqu’île un espace de vie convivial ou si elle fragilisera l’activité commerciale locale. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l’impact de cette mesure ambitieuse sur le quotidien des Lyonnais et l’économie du centre-ville.