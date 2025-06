Un bijou caché à 1h de Lyon vous attend pour une baignade improvisée !

Un lieu encore préservé, qui pourrait bien vous réserver de très belles surprises...

Le Lac d'Aiguebelette : un joyau de nature, à découvrir à 1h de Lyon

Vous l'avez sans doute remarqué ces derniers temps : le soleil est de retour à Lyon et dans la région. De quoi donner envie de trouver le spot parfait pour se baigner et prendre un peu le frais. Bonne nouvelle : il existe de nombreux lieux dans le coin pour pratiquer vos meilleures brasses coulées, et parfois pas très loin de la Capitale des Gaules. Parmi eux, il y a la "Perle de Savoie", autrement dit le Lac d'Aiguebelette, un lac glaciaire d'une rare beauté.

Blotti au pied de la montagne de l’Épine, au cœur de l’avant-pays savoyard, le lac d’Aiguebelette porte bien son surnom de "perle verte". Sans doute aussi parce que l'endroit a été préservé, puisqu'aucune embarcations à moteur n'est autorisé sur le lac. Une bonne nouvelle pour pouvoir profiter comme il se doit de ce cadre sublime, lieu idéal pour se ressourcer, observer la faune et la flore locale, ou juste, faire des activités nautiques comme du kayak ou de la pêche, et de prendre le temps de ne rien faire.

Classé site Natura 2000 et Réserve naturelle régionale depuis 2015, ce lac est un véritable temple de la biodiversité. Entre zones protégées, petits îlots préservés et des eaux qui peuvent aller jusqu'à 28°C en été - hé oui, prends ça la Méditerranée ! - tout est mis en place pour préserver la nature... et la tranquillité. Ici, la baignade se fait uniquement sur des plages surveillées, les balades se vivent en canoë, en palmes ou à pied, et surtout, on apprend à ralentir.

Et s'il fallait encore un argument pour vous convaincre, sachez que Aiguebelette, ça veut dire "belles petites eaux" en latin. Et ça, c'est la meilleure des preuves.