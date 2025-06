Gourmandise : une grande dégustation gratuite de mochis glacés prévue début juillet à Lyon !

De quoi faire le plein de fraîcheur !

Si vous ne connaissez pas (encore) les mochis, vous risquez bien d'en tomber très vite amoureux. Cette petite gourmandise sucrée venue tout droit du Japon, à la texture moelleuse et gluante, est en train de devenir un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Et ça, la Compagnie du Mochi l'a bien compris, en adaptant ce dessert en version glacée, avec leur marque 100% française. Et on vous l'assure : ils le font très bien. Ils ont réussi à trouver le parfait mélange entre la recette originale des pâtisseries japonaises, connues pour leur préparation à base de pâte de riz, et des glaces aussi bonnes que gourmandes, pour des mochis glacés à tomber par terre.

Bonne nouvelle pour les Lyonnais : la marque a prévu d'envahir la Capitale des Gaules avec ses douceurs glacées lors d'une grande dégustation gratuite. Pour ça, rendez-vous le samedi 5 juillet place Bellecour mais aussi sur le parvis de la gare Part-Dieu, pour découvrir cette gourmandise, qui devrait rafraîchir les passants sous le soleil.

Au programme de cette dégustation géante : une farandole de mochis glacés aux parfums tous plus enivrants que les uns que les autres, avec certaines recettes best-seller de l'enseigne, comme le mangue passion, le citron givré qui vous donnera un petit coup de peps assumé, le vanille caramel spéculoos au cœur coulant ou le litchi, plein de délicatesse.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que si vous voulez repartir avec des mochis pour chez vous, pas de panique : des boîtes seront mis en vente dans certaines enseignes partenaires, de quoi prolonger encore un peu le plaisir. De la gourmandise, c'est tout ce qu'on demande pour ce mois de juillet !