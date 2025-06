Canicule : le Rhône placé en vigilance orange dès ce vendredi

Si le quart nord-ouest de la France sera principalement touché, deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes seront concernés par cette alerte. Il s’agit du Rhône et de l’Isère où l’on parle d’un "épisode de canicule non exceptionnel, mais remarquable pour sa précocité".

A Lyon, les températures devraient atteindre 34°C ce vendredi puis 36°C au cours du week-end qui s’annonce particulièrement suffoquant. Le mercure devrait un peu redescendre en début de semaine prochaine après l’arrivée des orages pour la journée de dimanche.

🟠 #VigilanceOrange #Canicule sur plusieurs départements de l'ouest du pays, ainsi que sur le Rhône et l'Isère, à compter de demain vendredi 12h.



Les fortes chaleurs progressent sur l'ouest, et gagnent le bassin parisien et l'est ce week-end.



