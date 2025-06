Les Cargo’Notes donnent de la voix lors d'un grand concert à l'Auditorium de Lyon !

Au programme des festivités : des reprises de Lady Gaga, Santa ou encore Ariana Grande

Si vous aimez la pop, les chorales pleines d'énergie et les concerts engagés, alors retenez bien cette date : le dimanche 22 juin. Ce jour là, les Cargo-Notes, le plus grand chœur inclusif de France, vous invite à une soirée unique, dédiée à la musique, mais aussi à l'engagement citoyen. Car oui, en ce mois de juin, mois dédié à la lutte des droits pour les personnes LGBTQIA+ et à quelques semaines du lancement des Eurogames 2025, compétition internationale qui défend l'égalité et la diversité, il est important de mettre à l'honneur des artistes engagés.

À travers un spectacle vibrant et festif, Cargo’Notes, dirigé par Rémi Aurières, propose une véritable célébration de l’identité et de la diversité. Dans ce concert haut en couleurs, qui vous donnera envie de danser, de taper du pied, ou même de pleurer un bon coup, les voix se mêleront avec harmonie pour former une sorte de "grande boule disco humaine", pleine d’émotions, d’humour et de puissance collective.

Au programme : un répertoire pop mêlant des personnalités queer ou alliées, à l'image de Lady Gaga, Yseult, Lucky Love, Santa, Ariana Grande, Starmania ou encore des morceaux issus du film The Greatest Showman. Le tout orchestré par deux maîtresses de cérémonie inoubliables : Mercury et l’Oracle, duo flamboyant de drag queens lyonnaises, à la fois élégantes, drôles, provocantes et symboles de cette inclusivité.

Ce concert, ouvert à tous, est gratuit sur réservation. Vous pouvez aussi soutenir l’événement et les artistes via un don solidaire sur le site du Centre LGTBI+ de Lyon. x.

Dimanche 22 juin à 20h, à l'Auditorium Orchestre National de Lyon, 149 rue Garibaldi, 69003 Lyon. Tarif : Gratuit sur réservation.