Coup de chaud à Lyon : peut-on parler d'une canicule ?

Les températures vont grimper jusqu'à 35°C !

Vous l'attendiez, il est enfin là : le soleil a fait son grand retour à Lyon ! Bonne nouvelle pour les amoureux de chaleur, qui pourront profiter de la hausse des températures pour se régaler des meilleures glaces de la ville, organiser un pique-nique à l'ombre des arbres de la Tête d'Or, ou juste profiter des couleurs du ciel après un coucher de soleil. Et autant vous dire que c'est mérité, au vu des différents épisodes orageux que Lyon et sa région ont connu depuis le début du mois de juin ! Mais attention aux plus fragiles, et à ceux qui souffrent de la chaleur : de (très) fortes chaleurs sont attendues dans les jours à venir.

Depuis le samedi 14 juin, jour de la Marche des Fiertés à Lyon, les températures sont bien au-dessus des normales de saison : 35,4°C ont été enregistré au plus chaud de la journée. Et selon Météo France, cela ne va pas s'arrêter :

"On va monter en puissance dans les prochains jours, jusqu’à atteindre le maximum mardi 24 juin. [...] On aura un grand soleil au moins jusqu’à mercredi ou jeudi prochain. Les températures minimales dépasseront les 20 °C dès dimanche" - Météo France

Depuis ce mardi 17 juin, la barre des 30°C a été dépassée, et devrait m'être encore pendant au moins une quinzaine de jours, avec un pic prévu pour le mardi 24 juin, avec une maximale estimée entre 34 et 35 °C. Des températures qui ne sont pas vraiment habituelles à cette période de la saison, comme l'explique Météo France.

"Les normales pour un mois de juin sont de 15 °C pour les minimales et de 25,6 °C pour les maximales" - Météo France

Pour autant, on ne sait pas trop comment la situation va évoluer, comme on peut le lire sur le site de Météo Lyon. Plusieurs scénarios sont envisagés : celui d'une baisse des températures ce dimanche soir, avec l'arrivée du vent océanique par l'ouest. Mais si les températures restaient aussi chaudes, la ville pourrait être confrontée à son tout premier épisode de canicule précoce de l'année.