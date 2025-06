Nos artisans ont du talent : près de Lyon, une liqueur de plantes a été élue meilleur digestif du monde !

De quoi prendre des notes pour vos futurs apéros d'été !

La France a un incroyable talent : quand une brasserie à 1h de Lyon séduit le monde entier avec sa liqueur de plantes

En matière d'alcool, les Français ne sont jamais à à court d'idées, de créativité et de talent. La preuve en est avec La Brasserie des Plantes, établissement situé à Saint-Didier-en-Velay, à environ une heure de Lyon. Une marque fondée par deux amis d'enfance, Etienne et Guillaume, qui avaient à cœur de mettre leur passion pour l'artisanat et le travail de matières premières d'exception. Et ils ont bien fait d'y croire puisqu'ils viennent de décrocher le St Graal : leur liqueur l'Alchimie Végétale a été sacrée Meilleur Digestif du Monde - oui oui rien que ça ! - aux World Drinks Awards 2025.

Une vraie reconnaissance pour cette liqueur parfaitement travaillée et équilibrée, entre saveurs à la fois mentholées, citronnées et épicées, qui a réussi à s'illustrer face à 43 concurrents venus des quatre coins du globe. Ses deux créateurs en sont très fiers : ici, pas de sucre qui vient marquer l'absence de goût, ni de recette conçue au hasard. Pour Etienne et Guillaume, le plus important, c'est une "approche botanique libre et enracinée", où les plantes sont définitivement les stars de la boisson ! Mais attention : oubliez la liqueur mono plante, les garçons misent sur une harmonie entre 27 ingrédients - racines, écornes, épices et fleurs - où tout s'accorde avec subtilité et élégance.