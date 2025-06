Environnement : Lyon dans le top 3 des villes qui ont adopté un mode de vie plus responsable !

L'heure est à la prise de conscience !

Lyon : la bonne élève de la région Rhône Alpes en matière de consommation responsable !

Voilà plus de 5 ans que le parti écologiste, mené par le maire Grégory Doucet, a pris ses quartiers dans la municipalité de Lyon. Et si aujourd'hui, le politique semble être dans la tourmente en vue des élections municipales de 2026, l'écologie est un sujet qui touche de plus en plus les Lyonnais ! En effet, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement - qui a lieu tous les ans le 5 juin - trois entreprises réputées pour leur engagement autour d'une meilleure consommation ont publié, pour la troisième année consécutive, un classement des villes françaises les plus engagées dans un mode de vie responsable.

Parmi elles, on retrouve leboncoin, plateforme iconique des petites annonces de reventes de particulier à particulier, Too Good To God, le leader des paniers repas sauvés à moindre coût qui lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi BlaBlaCar, qu'on ne présente plus, qui met en avant la mobilité partagée. Avec pas moins de 54 millions d’utilisateurs cumulés en France, ces trois acteurs incarnent, à leur manière, une nouvelle manière de consommer et de se déplacer, alliant efficacité, impact écologique et belles économies !

Et force est de constater que Lyon atteint le haut du classement, avec une très jolie troisième place. Juste avant, on retrouve Bordeaux, qui conserve sa place de leader, et en deuxième position, on retrouve la capitale normande, Rouen. Dans la suite du classement, on retrouve Grenoble, Toulouse, Clermont-Ferrand, Caen, Rennes, Aix-en-Provence et Angers, bien loin devant Paris, qui se hisse difficilement à la 18ème place.