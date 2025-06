L'ovni artistique de la Demeure du Chaos, officiellement reconnu comme une oeuvre d'art par le gouvernement

Une reconnaissance inespérée pour son créateur, Thierry Ehrmann.

Si les Monts d'Or offrent leur lot de belles promenades et autres petits recoins préservés de nature, il y a pourtant un lieu aussi surprenant qu'unique en son genre : La Demeure du Chaos. Un lieu absolument insolite, né de l'esprit libre d'un artiste visionnaire et engagé : Thierry Ehrmann. Dans son musée à ciel ouvert de 7 555 m², l'artiste bouscule tous les codes, et est devenu, depuis son ouverture en 1999, un lieu de rendez-vous obligatoire pour les touristes de passage à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, à une trentaine de minutes de Lyon.

Et autant vous dire qu'il est presque impossible de décrire la Demeure du Chaos, tant c'est un lieu qui se vit et se découvre, sans aucun qualificatif : il n'existe aucun lieu qui lui ressemble. Un ensemble de sculptures d'acier, de street art engagé et dénonciateur, d'installations numériques mais surtout d'images parfois trash et postapocalyptiques, qui peuvent surprendre les regards sensibles.

Mais depuis le 20 mars 2025, le lieu, qui a fêté ses 25 ans l'année dernière, vient de franchir un nouveau cap dans son histoire : la ministre de la Culture Rachida Dati a officiellement reconnu la Demeure du Chaos comme une œuvre d'art totale, un peu comme le Palais Idéal du Facteur Cheval.

Une véritable victoire pour l'artiste, détesté par une partie de ses voisins, et notamment du maire, qui avait porté plainte pour non-respect des règles d'urbanisme. Mais c'était sans compter sur l'engouement populaire : plus de 770 000 signatures avaient signé une pétition pour sauver le lien, sans compter les nombreux reportages sur ce lieu apocalyptique.

L'histoire ne s'arrête d'ailleurs pas là : le dimanche 22 juin, la Demeure du Chaos devient le théâtre d'une journée exceptionnelle, avec DJ, danseurs hip hop et performances en direct, le tout dans un décor puissant et, disons le, un peu terrifiant. Sans oublier les Journées Européennes du Patrimoine, qui se déroulent les 20 et 21 septembre.